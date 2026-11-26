Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, realizaron la detención de Alexis Eduardo K. E. y Gladis Abigail L. G., quienes se presume que están vinculados con un reciente robo a una ferretería, a quienes les aseguraron productos que fueron extraídos en el robo.

Además, les encontraron droga en su poder e intentaron sobornar a los policías preventivos ofreciéndoles la mercancía hurtada, siendo consignados por la comisión de delitos contra la salud y promoción de conductas ilícitas.

El arresto se dio luego de que agentes municipales dieran seguimiento al robo de un negocio de ferretería, y tras analizar videos de las cámaras de seguridad de la ciudad fijaron el objetivo.

Por lo que reforzaron recorridos de vigilancia sobre la calle bulevar Independencia, cruce con Paseo del Sur, del fraccionamiento Parajes del Sur, en dónde ubicaron a un masculino y una fémina que arrastraban una maleta azul quienes fueron abordados para revisar la situación sobre la maleta que llevaban.

Al abordarlos y tras una revisión, se localizó a quien se identificó como Alexis Eduardo K. E. de 27 años, un envoltorio de plástico transparente con una sustancia con las características del cristal con un peso aproximado de 20 gramos.

Mientras que a la mujer que lo acompañaba de nombre Gladis Abigail L. G. de 29 años, le encontraron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente con la misma metanfetamina, el cual dio un peso aproximado de 15 gramos, procediendo con el arresto de ambas personas.

Cabe señalar que, al momento de la detención, ofrecieron a los agentes una maleta de color azul con negro que contenía diversas herramientas nuevas, entre ellas extensiones para dados, un cautín, juegos de desarmadores, taladros, pulidores, brocas, llaves combinadas, matracas, pinzas y variada herramienta, con el propósito de evitar ser detenidos, acto que constituye el delito de promoción de conductas ilícitas.

Asimismo, este hombre y la mujer serán investigados por su probable participación en un robo en perjuicio de una ferretería durante la madrugada del día de ayer, que se ubica en el cruce de las calles Hacienda Santiago y Hacienda la Regina, en el fraccionamiento Las Haciendas.

Previa lectura de derechos, los presuntos responsables y lo asegurado fueron consignados ante la autoridad investigadora correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.