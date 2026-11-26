El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), refrendó su compromiso para generar programas y políticas públicas que beneficien y mejoren la calidad de vida de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.

Jesús Carrillo Castillo, titular de la SDHyBC, informó en rueda de prensa que durante el presente año casi 13 mil personas en situación de vulnerabilidad recibieron apoyos diversos, derivado de una inversión de más de 114 millones de pesos.

Entre las principales estrategias implementadas por la administración de Maru Campos, el funcionario destacó que en 2026 seis mil 205 personas en 66 municipios accedieron a apoyos alimentarios, mientras que en Chihuahua lo hicieron seis mil 19.

Además, desde la dependencia estatal se ha brindado acompañamiento con casi cuatro mil servicios al mes por parte de las Unidades de Transporte Adaptado, mismas que trasladan a 500 ciudadanas y ciudadanos con restricciones en su movilidad a donde lo requieren.

Asimismo, la SDHyBC ha facilitado mil 700 talleres de atención y prevención, así como terapias psicológicas, que han impactado directamente en la salud mental de la misma cantidad de usuarias y usuarios.

Por su parte, la Escuela de Artes y Oficios opera actualmente con una matrícula de 200 estudiantes con diferentes discapacidades, quienes día a día reciben cursos y clases que les permitan auto emplearse.

En cuanto al departamento de Vinculación Laboral de la Dirección de Grupos Vulnerables, el secretario explicó que, desde la colaboración con la iniciativa privada, han podido dotar de empleo a más de 180 personas, lo que representa oportunidades para generar ingresos que antes no existían.

A estas acciones se suman programas de concientización, distribución de insumos y becas en estancias infantiles que se han dispuesto como parte del eje humanista que rige a este Gobierno.

Carrillo Castillo puntualizó que continuarán con las labores para extender la cobertura de estos programas a más chihuahuenses y reiteró que desde la dependencia existe voluntad de colaborar y generar convenios que verdaderamente mejoren la vida de quienes más lo requieren.

“Estamos aquí para resolver problemas de largo plazo, que sí hagan diferencias mayores en las familias con programas y políticas que cambien la vida de las personas”, expresó el funcionario.