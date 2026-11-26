La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas con la conferencia “25N: De la memoria a la acción”, dirigida al personal administrativo y manual.

La actividad se llevó a cabo de 10:00 a 12:00 horas de este 25 de noviembre en la Sala Federico Ferro Gay, en Antigua Rectoría, y fue organizada por la Unidad de Género y Construcción de Paz de esta institución formativa.

Su objetivo fue promover la concientización y sensibilización para la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.

Durante su intervención, la maestra Yarely Korin Ríos Salazar, abogada de la Unidad, explicó por qué nace el Día Naranja y por qué la UACJ se suma a esta lucha.

Recordó que desde 2025 la Universidad se suma al Día Naranja cada 25 del mes, como una forma de mantener visible una violencia que todavía existe.

La conferencia partió de la memoria histórica. La fecha honra a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como “Las Mariposas”, activistas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Su historia, se expuso, convirtió una fecha en símbolo de resistencia, justicia y exigencia de una vida libre de violencia. La conmemoración, se subrayó, “no se limita a recordar a las víctimas: exige transformar las condiciones que permiten la violencia”.

En la presentación se recorrió la línea de tiempo que llevó del movimiento social al reconocimiento internacional: el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960; la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1979; la adopción del 25N como jornada de lucha por el movimiento feminista latinoamericano en 1981; la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993; la Convención de Belém do Pará en 1994; la declaratoria del 25N como Día Internacional por la Asamblea General de la ONU en 1999; la Campaña ÚNETE en 2008 y la Agenda 2030, con su Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sobre igualdad de género, en 2015.

Uno de los momentos centrales fue comprender que la violencia contra las mujeres tiene múltiples manifestaciones.

Se explicaron la física y sexual, que incluye agresiones, coerción, abuso y conductas sexuales sin consentimiento; la psicológica, como amenazas, humillación, control, intimidación, aislamiento o desvalorización; la económica y patrimonial, por el control de recursos, retención, sustracción o afectación de bienes; la digital, por hostigamiento en línea, difusión no consentida de contenido íntimo, amenazas y vigilancia; la laboral y docente, por conductas de violencia o discriminación en relaciones de trabajo o enseñanza; y la institucional, por acciones u omisiones que obstaculizan el acceso a derechos, protección o atención.

La Unidad reiteró que está para toda la comunidad universitaria, no solo para un sector, y que cuenta con atención, prevención y sanción.

Es una instancia donde las personas pueden ser escuchadas y denunciar conductas que no deben normalizarse.

También, se explicó su labor en tres ejes: prevención, con sensibilización, capacitación, difusión de derechos, identificación de riesgos y promoción de relaciones igualitarias; atención, con recepción y orientación, escucha respetuosa, valoración de riesgo y articulación de apoyos conforme al protocolo; y actuación institucional, con la integración del procedimiento y la remisión de proyectos o actuaciones a los órganos competentes, respetando atribuciones y debido proceso.

La Unidad se ubica en el segundo piso del edificio de Antigua Rectoría —Henri Dunant #4016, Zona Pronaf— y ofrece atención psicológica y asesoría jurídica para cualquier persona que lo requiera.

La actividad se realizó conforme a lo establecido en el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Violencia de Género de la UACJ y el Protocolo para la promoción de la convivencia libre de violencia de la UACJ.