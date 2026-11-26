El jefe de la Policía Ministerial de Ciudad Aldama resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos afuera del Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA), en la colonia Arbolitos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Roberto Sosa y la avenida División del Norte. De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra el mando ministerial.

La patrulla a su cargo, una Chevrolet Silverado de color blanco, quedó con múltiples impactos de bala en la carrocería y los cristales. Algunos reportes señalan que la unidad presentó cientos de impactos.

Tras la agresión, el jefe ministerial fue ingresado al mismo centro de salud para recibir atención médica, donde su estado fue reportado como grave.

Los primeros reportes señalan que los agresores huyeron a bordo de una Chevrolet Tahoe, descrita principalmente como de color gris, aunque otras versiones indican que podría ser negra.

El ataque desató un fuerte operativo de seguridad en el municipio, con participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Criminalística, Policía Estatal y policías municipales de Aldama y Chihuahua.

Las corporaciones mantienen resguardadas las inmediaciones del centro de salud y realizan recorridos por calles y brechas aledañas en busca de los responsables.