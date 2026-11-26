Además de guardar monedas, una alcancía puede reunir voluntades y esperanzas, hasta llegar a convertirse en una oportunidad de apoyar.

Con esa mentalidad, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) entregó 100 alcancías a la Fundación Teletón, un resultado de la solidaridad de estudiantes de esta comunidad universitaria.

Autoridades universitarias y representantes de Teletón Chihuahua encabezaron el cierre de una edición más de esta campaña de boteo, iniciativa en la que los alumnos de esta casa de estudios participan como parte de su servicio social.

De esta manera, los universitarios se suman a una causa que busca contribuir al bienestar de niños y adolescentes que son atendidos en los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, mejor conocidos como CRIT.

En este tercer año participando, la Universidad le entregó a la Fundación Teletón un donativo de $157 590.50 pesos, obtenido por la actividad de boteo que realizaron los estudiantes de esta casa de estudios.

Sofía Mendoza Arellano, estudiante de Administración de Empresas del ICSA, habló durante la entrega del donativo sobre su participación, y el impacto que le generó el haber realizado esta solidaria actividad.

En su mensaje, el rector Daniel Alberto Constandse Cortez agradeció a la comunidad universitaria por este apoyo a la sociedad:

“Esto da muestra de lo que la Universidad es capaz de hacer con la voluntad de las personas, con el apoyo de las personas y la sensibilización que hay para aportar un granito de arena, que a lo mejor para nosotros es un granito de arena, pero para otras personas es un cambio radical en su vida”.

El doctor Efraín Monrroy Márquez, director general del CRIT-Teletón en Chihuahua, también ofreció a la comunidad universitaria un mensaje de agradecimiento:

“Chihuahua siempre ha dado excelentes resultados, y con el apoyo de ustedes como Universidad creo que lo podemos presumir más. Muchas gracias por el apoyo”.

A este acto solidario asistió también el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario General; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria Académica; la representante de Financiera del Bienestar, licenciada Refugio Almeida Enríquez; y la maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez, directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social.

Más allá de la cantidad reunida, cada una de estas 100 alcancías representa el tiempo, la voluntad y la generosidad de estudiantes que decidieron sumarse a una causa común.