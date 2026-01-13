La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, lleva a cabo trabajos de pavimentación, al concluir la instalación de línea morada, como parte de las acciones de rehabilitación de la planta tratador del Parque Central.

El Departamento de Bacheo de la J+, supervisa las labores en las que participan más de 20 personas, apoyadas con maquinaria especializada, con el objetivo de concluir 175 metros de pavimentación en el estacionamiento de empleados del Parque Central Poniente, así como aproximadamente 25 metros de concreto sobre la calle Jesús Soltero Lozoya.

El ingeniero Alejandro Oruña, supervisor de la J+, explicó que las acciones de recarpeteo iniciaron desde el pasado viernes.

“Estamos trabajando con la aplicación de carpeta asfáltica, en los proyectos de agua tratada, comenzamos el viernes trabajando en la terracería y compactaciones, estamos por concluir estos trabajos con la aplicación de carpeta asfáltica”, señaló.

Se tiene previsto que los trabajos concluyan este lunes, reiterando el compromiso de que, una vez finalizadas las intervenciones por parte de la J+, se inicien las acciones de bacheo, con el fin de liberar las vialidades lo más rápido posible.

En próximos días, el organismo apoyará en la limpieza y rehabilitación del vaso de captación de este espacio público.