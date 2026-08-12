Después de una década de vivir en la zona de Los Kilómetros, Amelia Licón, de 67 años de edad, recibió un tinaco con capacidad de 600 litros para almacenar de manera segura el agua que llega a su hogar mediante las pipas de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS).

La entrega forma parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros: la Junta Contigo”, mediante el cual el organismo impulsa diversas acciones para mejorar las condiciones de abastecimiento de las familias que habitan en este sector de la ciudad.

La señora Amelia vive desde hacer 10 años en el área de Plazuela de Acuña, cerca del cerro, donde, como muchas otras familias, ha enfrentado durante años la necesidad de contar con agua suficiente para realizar las actividades básicas de su hogar.

“Una de las necesidades que tenemos es precisamente el agua, sin embargo, nos surten las pipas cada semana y lo agradecemos mucho. Nos están ayudando mucho porque el agua es muy indispensable”, compartió.

Explicó que, debido a la distancia y las condiciones del lugar donde vive, el suministro de agua mediante pipas representa un apoyo fundamental para su familia, ya que les permite contar con el recurso para atender sus principales necesidades.

Asimismo, comentó que, aunque anteriormente había escuchado sobre la entrega de tinacos en el sector, esta es la primera ocasión en que recibe directamente este beneficio, luego de que ella y sus vecinos realizaron el registro correspondiente.

“Es la primera vez que voy a recibir una ayuda así. Nos dijeron que nos apoyarían y nos apoyaron muy rápido”, expresó.

Amelia destacó que, el proceso fue sencillo y rápido. Tras entregar su solicitud y cumplir con los requisitos correspondientes, recibió la confirmación para obtener el apoyo, lo que le permitió contar con un recipiente adecuado para almacenar el agua que recibe mediante las pipas.

Para ella, el tinaco representa un beneficio importante que complementa el suministro que reciben las familias del sector, al permitirles conservar el agua de una manera más segura dentro de sus hogares.

“Las pipas nos llevan el agua hasta la casa y ahora nos están ofreciendo un tinaco que nos va a ayudar mucho, porque es muy necesario tener el agua bien tapada, que no le caiga polvo y que no esté tan contaminada”, señaló.

El agua que recibe la utiliza para todas las necesidades de su hogar, desde la cocina y el aseo personal hasta otras actividades cotidianas.

“Para tomar, para la cocina, para bañarnos, pues para todo la usamos”, dijo.

Finalmente, Amelia Licón, agradeció a la Gobernadora Maru Campos y a la JMAS por el apoyo que se brinda a las familias que más lo necesitan en esta zona de la ciudad.

Por otra parte, Flor Cuevas, Jefa del Centro de Atención Telefónica de la JMAS, informó que, este miércoles, se llevó a cabo una nueva entrega de 300 tinacos en el centro de atención Las Maracas, destinados a familias que habitan las 12 colonias que conforman la zona de Los Kilómetros.

“Este día estamos entregando 300 tinacos que forman parte de un programa de suministro de agua, los cuales se suman a la entrega de agua mediante 45 pipas. Queremos aprovechar para decirle a la gente que se registren porque todavía hay mucho recurso para ellos”, expresó.

La entrega de tinacos forma parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros: la Junta Contigo”, mediante el cual la JMAS mantiene acciones para mejoras las condiciones de abastecimiento de las familias de este sector.