En un operativo encabezado por la Comisión Local de Búsqueda (CLB), de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, en el Centro Católico de Atención a las Adicciones

(CENCATAD A. C.), fueron localizados cuatro menores que contaban con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua.

Se contó con la participación de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC), de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), de Protección Civil y de la Policía de Investigación adscrita a la CLB.

Las acciones tuvieron lugar este jueves 28 de mayo en el Centro que se encuentra ubicado en la calle Quintas Carolinas, de la colonia Nombre de Dios.

El objetivo era la localización de personas con reporte de desaparición, siendo atendidos por el encargado del lugar, quien les informó que contaban con 43 usuarios, siendo en su totalidad hombres menores de edad que habían sido ingresados o internados por solicitud de padres, tutores y/o por tutela de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Morelos, derivado de problemas de conducta o de adicción.

Una vez que se cotejaron los nombres en la base de datos de la Comisión Local de Búsqueda, fueron ubicados los cuatro menores, siendo los siguientes:

1.- Menor de iniciales H.J.F.L., de 14 años de edad, reportado el 22 de abril del 2025.

2.- Menor de iniciales D.C.D., de 13 años de edad, reportado el 14 de septiembre del 2025.

3.- Menor de iniciales O.I.G.B., de 17 años de edad, con reporte del 10 de noviembre del 2020.

4.- Menor de iniciales A.J.R.M., de 16 años de edad, con reporte del 13 noviembre 2024.

Los menores quedaron ingresados en dicho Centro, bajo tutela de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes.