Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos arrestaron a Ethan Anthony E., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

La intervención se dio luego de que agentes municipales atendieran un llamado recibido al número de emergencia 911, en el cual reportaron violencia contra la mujer en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Drosera y Mamey, en la colonia Infonavit Ángel Trías.

Al llegar al lugar del reporte se entrevistaron con la quejosa quien denunció que su yerno había agredido físicamente a su hija, además de amenazarla de muerte por lo que temieron por su integridad física ya que el masculino cuenta con un arma de fuego.

Por lo anterior, los oficiales se abocaron a la búsqueda del sujeto acusado, mismo que fue localizado calles adelante del citado cruce, siendo abordado de manera inmediata para someterlo a una inspección preventiva en la cual le localizaron en el interior de una maleta un arma de fuego tipo revólver calibre 38 abastecida con cuatro cartuchos útiles, procediendo a su detención.

Previa lectura de derechos, Ethan Anthony E. de 19 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.