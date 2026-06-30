La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) realizó una jornada de atención integral en ciudad Cuauhtémoc, a través del programa “Juntos por Nuestra Identidad”, con el objetivo de acercar los servicios que contribuyan al desarrollo de los pueblos originarios.

Durante el evento se entregaron 350 paquetes alimenticios, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la región.

Además se llevó a cabo una Feria de Servicios, en la que personal de diversas dependencias e instituciones proporcionó atención gratuita a la población, como servicios de salud, la vinculación a programas gubernamentales, entre otras acciones.

Destaca la atención en salud mental y prevención de adicciones, aplicación de pruebas de detección de VIH, revisiones para la detección de diabetes e hipertensión, esquemas de vacunación, así como el registro y entrega de credenciales de MediChihuahua.

Las y los asistentes tuvieron acceso a consultas dentales, información sobre programas de empleo, orientación para diversos trámites y otros servicios enfocados en promover el bienestar integral de las familias.

La SPyCI trabaja de manera cercana con las comunidades, impulsa acciones que garantizan el acceso a servicios esenciales, promueven la inclusión y fortalecen la identidad cultural de los pueblos originarios.

Mediante la estrategia “Juntos por Nuestra Identidad” el Gobierno del Estado acerca apoyos y oportunidades a quienes más lo necesitan y consolida una atención integral que contribuye al desarrollo y bienestar de las familias indígenas en el territorio estatal.