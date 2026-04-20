Chihuahua, Chih.- El Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo un ejercicio de Análisis Integral de Actuación Policial, encabezado por el magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya en las Instalaciones de la corporación, antes C4.
Durante la jornada, 20 juezas y jueces penales y de ejecución participaron en una simulación de rescate de víctimas, así como operativos de detención y prevención, con el propósito de conocer de primera mano las condiciones reales en las que operan los elementos policiales.
“Este tipo de ejercicios permite comprender el contexto en el que se generan las detenciones y la evidencia”, destacó el magistrado Acosta Barrera.
añadió que se realizó un modelo de capacitación recíproca, donde el Poder Judicial se acerca a la función del primer respondiente, abordando temas como el Informe Policial Homologado, la cadena de custodia y el uso de la fuerza bajo presión.
Por su parte, el Subsecretario Estatal de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, y Esteban Piñón Subsecretario de Formación y Desarrollo Policiál subrayaron que esta coordinación fortalece la actuación institucional, lo que abona a constituir la paz y seguridad ciudadana.
Como resultado, se busca mejorar la calidad de las resoluciones judiciales y reducir fallas procesales que puedan afectar las investigaciones. Además, se incluyeron mesas de trabajo con enfoque normativo y coordinación con la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, las y los jueces, en voz de Ximena Acosta, coincidieron en la importancia de estos ejercicios, que resultan enriquecedores para entender aún más la labor de los elementos como primeros respondientes y ampliar la visión de su actuación en situaciones operativas.
Este esfuerzo conjunto fortalece la cadena de justicia y tiene un impacto directo en la ciudadanía, al propiciar procesos más sólidos, transparentes y eficaces, que contribuyen a reducir la impunidad y garantizar una justicia más cercana y confiable para las y los chihuahuenses.
Cabe mencionar que proximamente el PJE a través de CONSPEN replicará este ejercicio otros distritos judiciales como: Ciudad Júarez, Cuauhtémoc, Parral, Delicias.