domingo, junio 14, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Destaca Bonilla talento y esfuerzo de jóvenes deportistas de Ciudad Juárez
Portada

Destaca Bonilla talento y esfuerzo de jóvenes deportistas de Ciudad Juárez

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Marco Bonilla sostuvo un encuentro con deportistas destacados y promotores deportivos de Ciudad Juárez, donde reconoció el talento de jóvenes que representan con orgullo a la frontera y destacó la importancia de generar más oportunidades para las nuevas generaciones.

Durante la convivencia, señaló que el deporte no solo forma atletas, sino también ciudadanos con disciplina, carácter y capacidad para superar obstáculos, por lo que llamó a seguir fortaleciendo los espacios y programas que permitan a niñas, niños y jóvenes desarrollar su potencial.

“Los grandes héroes de esta tierra son las madres y los padres que todos los días se levantan temprano para sacar adelante a sus familias, y también los jóvenes que deciden esforzarse, entrenar y perseguir sus sueños”, expresó.

Ante representantes de distintas disciplinas deportivas, Marco Bonilla compartió parte de su historia personal y recordó cómo el deporte influyó en su formación, enseñándole valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia.

banner

Asimismo, destacó que Chihuahua necesita seguir apostando por quienes construyen el futuro desde las aulas, las canchas, los escenarios y los espacios de formación.

“Tenemos que apostar por nuestros deportistas, nuestros artistas y nuestros estudiantes. Ellos deben ser los ejemplos que inspiren a las nuevas generaciones”, afirmó.

Durante el encuentro también escuchó propuestas e inquietudes relacionadas con infraestructura deportiva, espacios de entrenamiento y mecanismos para fortalecer el desarrollo del talento local.

Marco Bonilla reconoció la fortaleza y el espíritu de superación que caracteriza a Ciudad Juárez y aseguró que cuando se generan oportunidades para la juventud, gana toda la entidad.

“Juárez tiene talento, tiene fuerza y tiene una juventud extraordinaria. Cuando apoyamos a nuestros jóvenes y les damos oportunidades para crecer, gana Juárez y gana todo Chihuahua”, concluyó.

You Might Also Like

You may also like

En operativo conjunto SSPM, DEFENSA y Guardia Nacional, aseguran más de 7...

Buscan concientiza a motociclistas sobre el uso de equipo de protección

Fortalece Municipio cuidado de espacios públicos

Programa “Valórate” de la SSPM en su sexta semana de trabajo

CONALEP Chihuahua participa en la Agenda Estatal de Inglés con la aplicación...

Marco Bonilla corre con juarenses en el Bordo y refrenda su cercanía...