Tiradero sorpresa aparece de la noche a la mañana

Montones de basura, entre muebles en desuso, ropa, llantas y diversos objetos, amanecieron este día en un terreno baldío ubicado en el cruce de las avenidas Talamás Camandari y Mesa Central.

De acuerdo con lo observado en el lugar, todo indica que los desechos fueron abandonados durante la noche, ya que la gran cantidad de basura apareció de un día para otro.

En un video grabado esta mañana se aprecia la magnitud del tiradero clandestino, donde se observan sillones, bolsas con ropa, llantas y otros desperdicios acumulados sobre el terreno.

Cabe señalar que el sitio se encuentra en una zona comercial; sin embargo, en esa esquina existe un predio baldío que aparentemente fue aprovechado por personas desconocidas para dejar el batidero.

Vecinos y comerciantes del sector señalaron que este tipo de acciones generan mala imagen, además de riesgos sanitarios por la acumulación de basura.