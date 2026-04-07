Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos al Distrito Universidad detuvieron a Edy Enrique M. D., por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y feminicidio en grado de tentativa y/o lo que resulte.

Elementos municipales atendieron un llamado al número comunitario del Distrito Universidad 656-218-57-32, en el cual reportaron un caso de violencia contra la mujer en el cruce de la avenida Del Charro y Henry Dunant, en la colonia Partido Romero, en donde la víctima y su agresor se encontraban a bordo de un vehículo de la marca Dodge Ram 1500, color blanco.

Al arribar al lugar, los oficiales se percataron del vehículo antes citado, de donde descendió una mujer con visibles golpes la cual manifestó que su ex pareja sentimental la subió por la fuerza al automóvil en donde la golpeó con una varilla de metal, además de amenazarla con hacerle daño a su lengua con unas pinzas de presión.

Por lo anterior, el sujeto señalado identificado como Edy Enrique M. D. de 37 años, fue puesto bajo arresto por los delitos de privación ilegal de la libertad y feminicidio en grado de tentativa y/o lo que resulte.

Previa lectura de derechos, el ahora detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.