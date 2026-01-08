Las actividades navideñas organizadas por el Gobierno Municipal de Juárez concluyeron ayer con el festejo familiar en el Parque DIF, informó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien felicitó a la población por vivir estas celebraciones sin percances graves durante el periodo decembrino.



El alcalde destacó que la temporada navideña representa una gran tradición para la ciudad; dijo que observó a la gente muy contenta y participativa durante la entrega de la megarosca, en la que muchos de los niños asistentes se llevaron a casa un regalo.



Agradeció a la población que participó en reuniones y festejos con responsabilidad, pensando en los demás al momento de divertirse y evitando conducir bajo los influjos del alcohol.



Como cierre de estas actividades, ayer cientos de familias juarenses acudieron al Parque DIF para disfrutar una gigantesca rosca de 300 metros con motivo del Día de los Reyes Magos.



En dicho evento, el Presidente Pérez Cuéllar destacó que es importante preservar las tradiciones juarenses del Santa Bombero y la celebración del 6 de enero, ya que fortalecen la convivencia familiar y comunitaria.