Con el propósito de garantizar el acceso al agua potable a las familias que habitan en zonas con mayor rezago, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Héctor Ortiz Orpinel, llevó la Cruzada por el Agua a la colonia Nueva Conquista, donde este martes se realizó la entrega gratuita del vital líquido a los habitantes del sector.



Durante la jornada, el Presidente Municipal destacó que el acceso al agua es un derecho humano, por lo que el Gobierno Municipal mantiene el compromiso de acercar este servicio a las colonias que más lo necesitan, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.



Ortiz Orpinel informó que, a partir de esta semana, una pipa acudirá cada lunes a la colonia Nueva Conquista para abastecer de agua a las familias, como ya ocurre en otros sectores de la ciudad.



“Tenemos que garantizar el derecho humano al acceso al agua. No podemos poner pretextos cuando hay familias que necesitan este apoyo, por eso seguiremos llevando este programa a las colonias más alejadas y vulnerables”, expresó.



El alcalde señaló que, además de la distribución de agua, se entregó información preventiva para que la ciudadanía conozca las medidas necesarias para evitar enfermedades propias de la temporada, exhortando a la población a no automedicarse y acudir al médico ante cualquier síntoma.



Asimismo, indicó que el programa continuará beneficiando a colonias como Granjas Unidas, Bello Horizonte, La Campesina, Valle Dorado, los kilómetros 27, 29, 30 y 33, además de Nueva Conquista, donde también se contempla la entrega de hules y otros apoyos para enfrentar la temporada de lluvias.



Por su parte, el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, explicó que Nueva Conquista tiene aproximadamente tres años de haberse conformado y actualmente alberga alrededor de 70 familias, quienes habían solicitado la incorporación de la colonia al programa debido a la dificultad para acceder al agua potable.



Detalló que la Cruzada por el Agua inició hace tres semanas y actualmente atiende cinco colonias de manera permanente, además de los asentamientos ubicados en los kilómetros 27, 29 y 33, priorizando las zonas del poniente de la ciudad.



Vallejo Quintana señaló que cada familia recibe entre 500 y mil litros de agua, dependiendo de su capacidad de almacenamiento, con el objetivo de beneficiar al mayor número posible de hogares mediante pipas con capacidad de 10 mil litros.



Agregó que, hasta el momento, más de 100 familias reciben este apoyo de manera constante y recordó que el año pasado el programa benefició a cerca de cinco mil familias en distintos puntos de la ciudad.



Durante la entrega, la vecina Andrea Sánchez agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y destacó la importancia del programa para las familias de Nueva Conquista.



“Estamos muy agradecidos porque aquí no contamos con servicio de agua de la Junta Municipal y comprar agua resulta muy costoso. Este apoyo nos ayuda muchísimo, sobre todo porque hay muchos niños y con estas temperaturas el agua es indispensable”, expresó.



El Gobierno Municipal reiteró que la Cruzada por el Agua continuará recorriendo las colonias con mayores necesidades para garantizar que más familias cuenten con este recurso esencial durante la temporada de calor.