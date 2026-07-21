El Gobierno de México descartó que exista un brote de Cyclospora en el país y confirmó que únicamente se han registrado tres casos de esta infección intestinal, los cuales se encuentran dentro de los niveles habituales de vigilancia epidemiológica. Además, las autoridades aclararon que no hay evidencia que vincule a una empresa productora de lechuga en Guanajuato con el brote reportado en Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que ya se había descartado la versión que señalaba a una empresa en Guanajuato como origen del problema. Posteriormente, el secretario de Salud, David Kershenobich, detalló el estado de los casos y las investigaciones realizadas en coordinación con autoridades sanitarias de México y Estados Unidos.

El secretario de Salud explicó que los tres casos detectados en México no representan una situación fuera de lo normal.

“En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más, y esos casos son habituales. O sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de Cyclospora”, afirmó Kershenobich.

Añadió que los pacientes se encuentran en estado adecuado de recuperación, ya que la enfermedad responde favorablemente al tratamiento médico.

Respecto a la empresa de lechuga en Guanajuato, Kershenobich señaló que las autoridades mexicanas trabajaron de manera conjunta con la Dirección General de Epidemiología, SENASICA, COFEPRIS, la FDA y el CDC de Estados Unidos.

Según explicó, inicialmente se obtuvo una muestra positiva, pero la FDA posteriormente determinó que se trató de un falso positivo.

“No tenemos evidencia en este momento; sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos. Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene”, indicó.

El funcionario subrayó que, pese a no existir pruebas concluyentes, las autoridades continúan tomando muestras y manteniendo vigilancia sanitaria.

La Cyclospora cayetanensis es un parásito que puede causar una infección intestinal conocida como ciclosporiasis. Los síntomas más comunes incluyen:

Diarrea intensa.

Cólicos abdominales.

Náuseas.

Fatiga.

Pérdida del apetito.

Kershenobich explicó que, aunque puede provocar un episodio diarreico severo, no suele ser mortal y responde bien al tratamiento con trimetoprim-sulfametoxazol, medicamento conocido comercialmente como Bactrim.

El secretario de Salud también informó que, en Estados Unidos, se han registrado más de 1,500 casos relacionados con Cyclospora, pero no se ha reportado ninguna muerte asociada a esta infección.

Incluso en los casos que ha habido en Estados Unidos no ha fallecido nadie por la Cyclospora. En los 1,500, un poco más de 1,500 casos, no han fallecido”, señaló.

Finalmente, Kershenobich aseguró que México mantiene una vigilancia epidemiológica muy activa para detectar cualquier posible incremento de casos y actuar de manera inmediata si fuera necesario.

ElImparcial