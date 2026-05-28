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Fatal Incendio en Internado de Kenia Deja 16 Menores Sin Vida

by Valeria García
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Un incendio ocurrido en la madrugada de este jueves 28 de mayo dejó un saldo de 16 alumnas fallecidas y 79 personas lesionadas en la Utumishi Girls School, en la zona de Gilgil del centro de África.

El incidente fue reportado a las 3:30 de la mañana, tiempo local, sin embargo la causa del incendio aún no ha sido determinada. Mientras tanto, el ministro de educación, Julius Ogamba señaló que las autoridades investigarán si el manual de seguridad contra incendios se había cumplido de manera correcta.

Wambui Nderitu, testigo de la tragedia, señaló que la encargada del centro educativo abrió una de las puertas del edificio, aunque no alertó a las niñas para que salieran.

Ante la situación, el Presidente de Kenia, William Ruto, expresó mediante su cuenta de X sus condolencias para las familias de las víctimas.

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“Nuestros corazones y oraciones están con las familias que ha perdido a sus hijas en el trágico incendio de la Academia de Niñas Utumishi en Gilgil.”

“Ninguna palabra puede aliviar realmente el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro”.

Finalmente, se informa que la Cruz Roja está dando servicios de apoyo psicosocial a los estudiantes y las familias de los afectados.

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