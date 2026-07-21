Durante 2026, tres migrantes guanajuatenses han muerto en redadas o detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, entre ellos Juan Jairo Coronilla Durán, atropellado por elementos de ese organismo el 14 de julio pasado; su cuerpo permanece en aquel país.

José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, originario del municipio de Silao, falleció el 25 de marzo en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California, mientras se encontraba en custodia del ICE.

Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, con domicilio familiar en el municipio de Valle de Santiago, fue encontrado sin vida en una celda del Centro de Detención del sistema migratorio de Lousiana, el 11 de abril de este año.

La diputada Yesenia Rojas Cervantes, presidenta de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes del Congreso del Estado de Guanajuato, señaló que el 14 de julio Juan Jairo murió atropellado en San Agustín, al noreste de Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo.

Tres semanas antes, Juan Jairo, de 28 años, y padre de dos niños pequeños, llegó a la Unión Americana con visa de turista, y tenía dos días en el estado de Florida, el día que le arrebataron la vida.

En San Luis de la Paz, Guanajuato, se quedaron sus padres, dos hijos y su esposa Yessica Alamilla López, quien al enterarse de la tragedia viajó a Orlando para gestionar la repatriación del cuerpo.

Gobierno del Estado informó que, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, se estableció contacto con familiares del migrante Juan Jairo, quien murió durante una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Se estableció contacto con su esposa quien viajó a Orlando, Florida, en compañía de algunas personas, y se le orientó para que acudiera al Consulado de México en Orlando, a dar seguimiento al proceso que se realiza.

La subsecretaria de Atención a Personas Migrantes de Gobierno del Estado, Susana Guerra Vallejo, explicó que se brinda acompañamiento para los trámites correspondientes, y con recursos de Gobierno del Estado pagarán los servicios funerarios, los gastos por el traslado del cuerpo a San Luis de la Paz y el boleto de avión de la viuda.

En un comunicado, la diputada Yesenia Rojas señalo que el presidente Donald Trump recrudeció la política migratoria; además, la legisladora exhortó al Gobierno de México a exigir cuentas por la muerte de los migrantes, el respeto a los tratados internacionales sobre migración y en materia de derechos humanos.

“No podemos normalizar que nuestros connacionales pierdan la vida en circunstancias de abuso y persecución”, acotó.

ElUniversal