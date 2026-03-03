En una reunión clave para definir el rumbo del Circuito Atlético Pedestre 2026 en la ciudad, regidoras y autoridades operativas del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) destacaron la creciente participación ciudadana en las actividades deportivas.

La coordinadora de Desarrollo Deportivo del IMDEJ, Saraí de los Santos, destacó que se han superado las expectativas de los últimos años.

“Los espacios nos quedan chicos, tenemos 18 fechas registradas hasta hoy, 2 infantiles dentro del Circuito Atlético Pedestre 2026, esperamos llegar a 20 carreras en el año, hay nuevas empresas que se suman y los clubes rotarios, que es Mil Sonrisas y 21K, Del Rio, Kilo Herrera, tienen 16 años con nosotros entre otras,” mencionó la funcionaria.

Estas competencias reúnen a corredores desde 1 año hasta 70 y más, en 10 y 3 kilómetros, solo este año habrá restricciones para las mascotas, para evitar accidentes, comentó.

En busca de fomentar el deporte desde las etapas tempranas de la persona, las próximas infantiles se organizarán el domingo de Pascua, el 23 de mayo y el 5 de abril, el del Instituto Politécnico Nacional.

Durante la reunión, se subrayó el crecimiento exponencial del circuito, ya que una vez que se tenía una base de 2,500 corredores, esta ha evolucionado rápidamente hasta alcanzar los 4,000 participantes constantes, dijo De los Santos.

Durante la reunión con las regidoras Karla Michaeel Escalante Ramírez y Mayra Castillo Tapia, se destacó la necesidad de adaptar las rutas y sedes para garantizar la seguridad de la marea de atletas que se suma cada año, una vez que la bolsa a repartir es superior a los 350 mil pesos adicionales.

“Les pedimos a cada patrocinador que realiza una carrera, tenga por mínimo 50 mil pesos en bolsa, sin embargo la Junta Municipal de Agua y Saneamiento reparte 300 mil pesos en diferentes categorías, es bienvenida la bolsa y el compromiso del IMDEJ es pagar al final del circuito a 64 ganadores”, indicó.

El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez reafirmó su papel como motor del atletismo local y confirmó que la institución cuenta con presupuesto etiquetado para la organización integral de tres carreras estelares este año, que son la Carrera de la Mujer, el domingo 8 de marzo a las 7:00 de la mañana en el Parque Extremo, además de la Carrera de la Amistad y la Carrera Navideña.

“Se reconoce al IMDEJ por estar ahí desde antes de que lleguen los deportistas, cuidando cada detalle de la logística”, destacó la regidora Escalante.