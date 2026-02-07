Luego de la detención del alcalde de Tequila, Diego “N”, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, particularmente con La Familia Michoacana, trabajadores del sector turístico quemaron chalecos guindas que, según dijeron, el político arrestado les obligaba a usar.

En un operativo coordinado de fuerzas federales, fue detenido en Jalisco, Diego “N”, presidente municipal de Tequila y tres de sus funcionarios municipales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Junto al alcalde Tequila, también fueron arrestados tres funcionarios del ayuntamiento, identificados como Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Aguilar, director de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal, director de Obras Públicas.

También, fue detenida el 23 de enero de 2025, María del Rosario “N”, exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, por cargos de extorsión, y presuntos vínculos con el grupo criminal de La Familia Michoacana.

Asimismo, su esposo, Pedro Luis “N”, alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, quien había escapado tras rendir protesta, pero fue detenido el 8 de febrero de 2025.

La dirigencia estatal de Morena en Jalisco fijó postura este miércoles tras la detención de Diego N., presidente municipal de Tequila, y afirmó que nadie está por encima de la ley, al tiempo que expresó su respeto a las investigaciones en curso y al debido proceso.

En un comunicado oficial difundido desde Guadalajara, el Comité Ejecutivo Estatal del partido señaló que confía en que las autoridades competentes actuarán conforme a los procedimientos legales establecidos y será únicamente la justicia la que determine si existen responsabilidades y cómo deben asumirse.

El movimiento cree y defiende el Estado de Derecho. En este y en cualquier caso, nuestra posición es clara y consistente: nadie está por encima de la ley.

En el posicionamiento, el partido aseguró que será respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades, sin interferir en ellas.

“Será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones”, sostuvo.

Finalmente, la dirigencia estatal reiteró que la legalidad, la justicia y la transparencia forman parte de los principios que considera irrenunciables dentro de su movimiento político, en referencia al caso que involucra al alcalde de Tequila.

