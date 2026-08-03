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Denuncia ciudadana: Google Maps ya debería marcarla como atractivo turístico

by Eduardo Huízar
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Una denuncia ciudadana recibida por JuarezNoticias.com volvió a poner en evidencia un problema que, según habitantes de la colonia Infonavit Tecnológico, se ha repetido durante más de tres décadas sin que exista una solución definitiva.

@juareznoticias.com

Ya solo le falta tener peces… porque el agua nunca falta

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Vecinos señalaron que en el cruce de las calles Indonesia y Rusia se forma de manera constante una extensa laguna, situación que afecta la circulación de vehículos y peatones.

Uno de los residentes aseguró que vive en el sector desde hace más de 30 años y recordó que el encharcamiento ha estado presente prácticamente durante todo ese tiempo.

“Ya deberían ponerle nombre a la laguna”, comentó entre broma y molestia, al señalar que el problema se ha convertido en parte del paisaje de la colonia.

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Explicó que el agua no solo se acumula cuando llueve. En algunas ocasiones, dijo, el encharcamiento aparece incluso en días sin precipitaciones, debido a que presuntamente el drenaje se satura y el agua brota desde el subsuelo.

Como evidencia de la situación, a la redacción de JuarezNoticias.com fue enviado un video en el que se observa el gran charco que permanece en ese punto.

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