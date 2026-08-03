Una denuncia ciudadana recibida por JuarezNoticias.com volvió a poner en evidencia un problema que, según habitantes de la colonia Infonavit Tecnológico, se ha repetido durante más de tres décadas sin que exista una solución definitiva.

@juareznoticias.com Ya solo le falta tener peces… porque el agua nunca falta ♬ sonido original – juareznoticias

Vecinos señalaron que en el cruce de las calles Indonesia y Rusia se forma de manera constante una extensa laguna, situación que afecta la circulación de vehículos y peatones.

Uno de los residentes aseguró que vive en el sector desde hace más de 30 años y recordó que el encharcamiento ha estado presente prácticamente durante todo ese tiempo.

“Ya deberían ponerle nombre a la laguna”, comentó entre broma y molestia, al señalar que el problema se ha convertido en parte del paisaje de la colonia.

Explicó que el agua no solo se acumula cuando llueve. En algunas ocasiones, dijo, el encharcamiento aparece incluso en días sin precipitaciones, debido a que presuntamente el drenaje se satura y el agua brota desde el subsuelo.

Como evidencia de la situación, a la redacción de JuarezNoticias.com fue enviado un video en el que se observa el gran charco que permanece en ese punto.