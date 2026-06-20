Como parte del programa “En tu Colonia, Cuenta Conmigo”, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), entregó equipo y material de mantenimiento a dos planteles de la colonia Oasis Revolución en Ciudad Juárez.

Con este respaldo se transforma el entorno escolar de más de 600 estudiantes pertenecientes a los dos turnos de la Secundaria Técnica No. 79 y de la Primaria José Reyes Estrada, con la entrega de pintura e impermeabilizante, insumos que permitirán dignificar las aulas y áreas comunes.

Florencio Peña, delegado del Ichife Zona Norte, detalló que para concretar estos apoyos se destinó una inversión conjunta de 121 mil pesos.

El funcionario destacó que el objetivo principal es fortalecer la infraestructura educativa para garantizar espacios más seguros, limpios y funcionales.

Durante el evento, se convocó a las madres, padres de familia y personal docente a sumarse a las próximas jornadas de rehabilitación, lo cual promueve el trabajo colaborativo para el cuidado de los planteles.

Cabe destacar que “En tu Colonia, Cuenta Conmigo” es una iniciativa transversal encaminada a elevar la calidad de vida de las y los juarenses, mediante la intervención simultánea de vialidades, escuelas, parques y espacios comunitarios en sectores prioritarios de la ciudad.