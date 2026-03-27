El Gobierno Municipal inicia los trabajos de la Cruzada del Cambio 2026, programa enfocado en mejorar la imagen urbana de esta frontera.



El titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, destacó que el proyecto contempla la incorporación de 120 nuevos trabajadores de empresas ganadoras de la licitación que se suman a las labores diarias en distintas avenidas de la ciudad.



“Las acciones incluyen limpieza general, retiro de infraestructura urbana en desuso, emparejamiento de áreas verdes y otras actividades orientadas a generar un cambio significativo en la imagen de Ciudad Juárez, siguiendo la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar”, indicó.



El funcionario comentó que durante los próximos días la ciudadanía podrá observar una mayor presencia de cuadrillas municipales trabajando en las principales vialidades, por lo que se solicita la comprensión de los automovilistas, ya que algunas labores pueden generar afectaciones temporales al tráfico.



“Pedimos un poco de paciencia, estaremos atentos para minimizar molestias, pero en algunos casos será inevitable”, señaló.



Los trabajos se llevarán a cabo de lunes a sábado como parte de esta estrategia integral, comentó Solís Kanahan.



La Cruzada del Cambio es un programa del Gobierno Municipal enfocado en mejorar la imagen urbana y las condiciones de la ciudad mediante un conjunto de acciones intensivas en espacios públicos.



Este proyecto cuenta con tres líneas de acción: Mantenimiento integral de Vialidades, Reordenamiento Urbano y Regulación, así como Campaña de Socialización y Corresponsabilidad Ciudadana.



El operativo incluye distintas labores de limpieza en calles y avenidas, y el objetivo es generar un cambio visible a corto plazo, mejorando tanto el entorno como la calidad de vida de la ciudadanía.