A unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que realizará una marcha y un paro nacional este 1 de junio, una movilización con la que busca presionar al gobierno federal para atender una serie de demandas laborales, salariales y de seguridad social que el magisterio disidente considera pendientes desde hace años.

La convocatoria fue difundida mediante un video en redes sociales en el que la organización utilizó una temática relacionada con el futbol para anunciar el inicio de su jornada de protestas.

“¡Silbatazo inicial, tod@s a rodar el balón! 1 de junio de 2026”, señala el material gráfico, el cual invita a participar en una marcha que partirá a las 9:00 de la mañana del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo de la Ciudad de México.

La protesta ha llamado especialmente la atención debido a que se desarrollará en la antesala del Mundial 2026, torneo que tendrá a México como una de sus sedes.

En las imágenes difundidas por la CNTE aparece un balón de futbol con el logotipo de la FIFA tachado, acompañado de mensajes que hacen referencia a sus exigencias hacia el gobierno federal.

El uso de esta simbología ha sido interpretado como una forma de aprovechar el contexto mundialista para visibilizar un conflicto que el movimiento magisterial considera sin resolver.

Entre las principales demandas del gremio se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las banderas históricas de la Coordinadora.

Los docentes sostienen que dicha legislación modificó de manera importante el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, por lo que exigen su eliminación y la construcción de un nuevo esquema que garantice mejores condiciones para la jubilación.

Otro de los reclamos centrales es un incremento salarial del 100 por ciento. La organización argumenta que los ingresos del magisterio han perdido poder adquisitivo con el paso de los años, por lo que considera insuficientes los aumentos otorgados hasta ahora.

Asimismo, demanda la abrogación de la reforma educativa-laboral, al asegurar que diversas disposiciones continúan afectando los derechos de los trabajadores de la educación.

La CNTE también exige un mayor presupuesto para los sectores educativo y de salud, al considerar que ambas áreas requieren más recursos para mejorar infraestructura, servicios y condiciones de trabajo.

A ello se suma la petición de justicia social y la reinstalación de trabajadores cesados, una demanda que forma parte de la agenda histórica del movimiento.

Además, el magisterio disidente reiteró su exigencia de establecer una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En los materiales difundidos por la organización aparece de manera explícita la consigna: “¡Exigimos diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum!”, mensaje con el que buscan abrir una nueva etapa de negociaciones con el gobierno federal.

Con esta movilización, la Coordinadora busca colocar nuevamente sus demandas en el centro de la discusión nacional. La coincidencia entre el inicio de sus protestas y el ambiente previo a la máxima fiesta del futbol ha provocado que la convocatoria genere una atención especial, pues podría convertirse en una de las primeras grandes manifestaciones sociales del país en el año en que México será protagonista de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Publimetro