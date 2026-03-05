La Dirección General de Obras Públicas dio a conocer que trabaja en los detalles de construcción de la calle Isla Canarias, en la colonia Guadalajara Izquierda, vialidad que se presentaba como una pendiente de terracería y que ahora ya se encuentra pavimentada con concreto hidráulico, acción que mejorará las condiciones de movilidad para los colonos del sector.



Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que el tramo que se construye comprende de las calles Isla Santo Domingo a Isla Santa Elena, interviniendo una superficie de 1,220 metros cuadrados que fueron pavimentados con concreto hidráulico con una inversión de 5 millones 835 mil 792 pesos.



Así mismo, el funcionario mencionó que la obra contempla la construcción de banquetas, guarniciones, instalación de alumbrado público, así como pintura para delimitar los carriles de circulación vehicular, entrando este proyecto en el concepto de calles completas en la ciudad.



González García, comentó que la obra forma parte de los proyectos del Presupuesto Participativo 2025 y sin duda será un beneficio para los vecinos, pues la pendiente de la calle era muy pronunciada y con esta pavimentación se convierte en una vialidad más segura de transitar.