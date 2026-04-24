La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el sistema JuárezBus llevó a cabo una jornada intensiva de fumigación y sanitización en unidades, como parte de las acciones para reforzar las medidas de higiene dentro del servicio de transporte público.

Estas labores se realizaron de manera programada y abarcaron el interior de las unidades, con el objetivo de prevenir la proliferación de agentes nocivos, así como garantizar la limpieza de las áreas de mayor contacto para las y los usuarios.

La implementación de estas acciones responde al compromiso de generar entornos más seguros, por lo que se emplearon productos especializados que permiten desinfectar, eliminar bacterias y reforzar los procesos de sanitización.

JuárezBus reafirma su compromiso de continuar con medidas que favorezcan la higiene, la seguridad y la calidad en el servicio, para promover un transporte público más seguro y confiable para la comunidad.

Para mayor información, quejas o incidencias, las y los interesados pueden comunicarse vía mensaje al WhatsApp 656 852 7384.