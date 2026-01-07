El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción por presuntos contratos irregulares, sobreprecios y desvíos de recursos públicos en el proyecto del Corredor Interoceánico.

“No se trata de un asunto menor ni de una falla administrativa: catorce personas perdieron la vida y cuando una obra pública falla y cobra vidas humanas, el Estado está obligado a investigar hasta las últimas consecuencias, deslindar responsabilidades y garantizar que nadie quede impune”, puntualizaron los legisladores panistas Federico Döring, Héctor Saúl Téllez y Diana Gutiérrez.

En representación de su bancada, sostuvieron que las denuncias presentadas no buscan protagonismo ni confrontación política, sino garantizar que se investigue con rigor, se esclarezcan los hechos y se sancione a quienes, por acción u omisión, permitieron irregularidades que derivaron en condiciones inseguras.

“El mal uso del dinero público y la falta de supervisión gubernamental generan obras inseguras. Cuando las obras fallan, las consecuencias no son abstractas, sino se traducen en tragedias irreversibles, familias enlutadas y vidas perdidas que pudieron evitarse con planeación, transparencia y vigilancia adecuada”, subrayaron.

Al respecto, el coordinador de Acción Nacional en el Palacio de San Lázaro, José Elías Lixa, advirtió que cuando el dinero público se usa sin la transparencia necesaria y no existe la supervisión técnica requerida, las obras fallan.

“Y cuando las obras fallan, las consecuencias son directamente para la población. En el PAN no vamos a mirar hacia otro lado: exigimos que se investigue a fondo, que se conozca la verdad y que se finquen responsabilidades, pues la corrupción y la negligencia no pueden quedar impunes, y menos cuando costaron vidas humanas”, insistió.

Los diputados Döring, Téllez y Gutiérrez insistieron por ello en reprobar la corrupción tras el proyecto del Corredor Interoceánico por la pérdida de vidas.

Exigieron a las instancias de investigación y fiscalización que no haya impunidad, que la justicia prevalezca y se castigue a los culpables con todo el peso de la ley.

Los representantes del PAN reafirmaron su decisión de recurrir a todas las herramientas legales e institucionales para defender el correcto uso de los recursos públicos, exigir transparencia en las obras del gobierno y velar por la seguridad y la vida de las personas, pues, señalaron, la corrupción no es solo un problema administrativo, sino es un problema que mata.

Milenio