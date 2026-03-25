La reunión mensual que realiza la CANADEVI –Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, delegación Chihuahua – contó con dos visitas universitarias, con el objetivo de dialogar sobre realizar proyectos conjuntos que beneficien y fortalezcan tanto a esta institución educativa como al sector empresarial, y, claro, a la sociedad juarense.

Para llevar a cabo esa importante alianza, el rector Daniel Alberto Constandse Cortez asistió a dicha reunión, acompañado de la directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez.

El diálogo entre la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y los representantes de desarrolladores de vivienda del estado se centró en establecer una serie de convenios en las que todos, incluidos los estudiantes y la comunidad universitaria en general, resulten beneficiados.

Como fiel creyente de las alianzas, el doctor Constandse Cortez aseguró que, sumando esfuerzos, todos pueden contribuir a tener una mejor ciudad, una mejor comunidad, y, por supuesto, una mejor Universidad.

Por parte de la UACJ, se mencionaron las prácticas profesionales que todos los alumnos de esta casa de estudios deben realizar para completar su formación académica; manera en la que, aseguró el rector, se brinda apoyo al sector empresarial y, a su vez, el universitario va ganando experiencia y se van integrando, poco a poco, a la etapa laboral.

Al respecto de las prácticas profesionales, los integrantes de CANADEVI aseguraron que dentro de sus empresas cuentan con toda la gama de programas educativos de la Universidad, desde contadores, ingenieros, abogados y arquitectos, por mencionar algunas profesiones.

Asimismo, solicitaron a las autoridades universitarias conocer a profundidad todos los servicios que, como institución educativa, la UACJ les puede ofrecer, sobre todo en las áreas de geología, desarrollo urbano, aspectos hidráulicos y sustentabilidad.

El doctor Constandse Cortez aseguró que estas reuniones ayudan a que se puedan sentar las ideas que se tienen en la cabeza, tanto por parte del sector empresarial como de la academia, y, de esa manera, poder llevar a cabo las condiciones para que las cosas realmente se hagan.

La maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez, directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, comentó que se tiene total disponibilidad de establecer los convenios necesarios entre las desarrolladoras y la Universidad, que se enfoquen en que los alumnos realicen sus prácticas profesionales, y además brindar a las empresas los servicios profesionales que esta casa de estudios ofrece.

Desde la planeación de proyectos, la CANADEVI es una agrupación patronal de desarrolladores de vivienda que representa, promueve y defiende el desarrollo y promoción de la industria de la vivienda en México.

En la reunión también estuvo el licenciado Sergio Rafael Ibarra Molina, presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda, delegación Chihuahua; y el licenciado Gibran Alhe Solís Kanahan, director de Limpia Municipal en Ciudad Juárez, así como los titulares de las desarrolladoras que integran a la CANADEVI.