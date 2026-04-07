Gobierno federal presenta la nueva Credencial Universal de Salud

El Gobierno de México anunció la puesta en marcha de la Credencial Universal de Salud, un nuevo documento que funcionará como identificación oficial y como llave de acceso a los servicios médicos públicos en todo el país. Su uso será similar al de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, ya que también podrá presentarse en trámites bancarios y administrativos.

De acuerdo con información oficial, esta credencial forma parte del proceso de integración del sistema nacional de salud dentro del modelo del IMSS-Bienestar, lo que permitirá que cualquier persona, sin importar institución previa, reciba atención en unidades médicas federales, estatales o municipales.

El nuevo documento reemplazará gradualmente los carnets tradicionales y concentrará en un solo plástico los datos esenciales del paciente. Contará además con una versión digital y un código QR que facilitará la verificación de identidad y el acceso a la información clínica en unidades donde el usuario no haya sido atendido previamente.

Las autoridades explicaron que la credencial también podrá utilizarse para trámites relacionados con los programas sociales del Gobierno de México, lo que busca simplificar procesos y reducir la necesidad de múltiples documentos.

Aunque la emisión comenzó en abril, el Gobierno federal prevé una implementación paulatina a lo largo del año, acompañada de campañas informativas para que la ciudadanía conozca dónde tramitarla y cómo utilizarla.

La Credencial Universal de Salud es considerada un paso clave en la consolidación del llamado Servicio Universal de Salud, cuyo objetivo es ofrecer atención médica sin restricciones de afiliación y con cobertura en todo el territorio nacional.