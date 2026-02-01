Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a José Ángel P. O., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Elementos municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia 16 de Septiembre, atendieron un llamado al número comunitario de la Estación de Policía del Distrito Centro (656-820-29-37), en donde denunciaban a un sujeto desmantelando un vehículo, el cual se encontraba obstruyendo el paso peatonal, en el cruce de las calles Privada Puerto Rico y Servidumbre, en la citada colonia.

Al arribar al lugar, se percataron de un sujeto el cual estaba quitando las partes de un vehículo de la marca Honda Odyssey, color verde, sin matrícula de circulación, motivo por el cual fue abordado y al consultar la serie vehicular del automotor en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que este cuenta con reporte de robo del día 31 de enero de 2026, quedando en ese momento bajo arresto

Previa lectura de derechos, José Ángel P. O. de 42 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente para determinar su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes citado.