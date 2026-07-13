La inflación general disminuyó a 3.4% en junio de este 2026, pero eso no evitó que subiera el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. El jitomate y la papa son los productos que más contribuyeron al incremento anual, con un aumento del 19.4% y 66.7%, respectivamente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para ese mes, la inflación alcanzó un 3.4%, lo que significó una baja de 0.9 puntos porcentuales con respecto a junio del 2025.

Sin embargo, esa ligera disminución de la inflación para junio del 2026 no evitó que la canasta alimentaria y no alimentaria subieran de precio

La canasta alimentaria tuvo un valor de mil 907 pesos en zonas rurales, lo que representó un incremento del 3.1% con respecto a junio del 2025.

A su vez, la canasta costó 2 mil 553 en áreas urbanas, lo que equivale a un aumento del 4.6%.

En cambio, la canasta alimentaria y no alimentaria se promedió en 3 mil 503 pesos en zonas rurales, un 3.4% más cara que el periodo anterior.

De igual manera, tuvo un precio de 4 mil 888 pesos en las ciudades, siendo un 3.9% más cara que en junio del 2025.

Productos con mayor alza en la canasta alimentaria en ciudades

Papa (+66.7% a nivel anual)

Jitomate (+19.4%)

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (+6.3%)

Zonas rurales

Transporte público (+8.1% anual)

Cuidados personales (3.8%)

Canasta alimentaria (+3.1%)

Ciudades

Transporte público (+7.5%)

Educación, cultura y recreación (+5.8%)

Canasta alimentaria (+4.6%)

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