El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. expresa su profunda preocupación por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que negó el amparo a la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez por la presentación extemporánea, por un día, de la impugnación contra la reducción de sus medidas de protección.

Respetamos la autonomía judicial, pero consideramos preocupante que en casos donde están en riesgo la vida, la integridad y la libertad de expresión, un criterio procesal pueda imponerse sobre la protección efectiva de los derechos humanos. Ningún plazo administrativo debe impedir la defensa de una persona en situación de riesgo.

Hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover criterios que permitan aplicar el principio pro persona en casos de amenaza grave, desplazamiento forzado o riesgo extraordinario, conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección.

Asimismo, exhortamos al Congreso de la Unión a reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, incorporando excepciones que permitan flexibilizar plazos cuando existan circunstancias de fuerza mayor o peligro extremo.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. reafirma su compromiso con la libertad de expresión y con la defensa de quienes informan a la sociedad. La justicia debe proteger derechos y garantizar la vida, nunca convertirse en una barrera por exceso de formalismo. El Estado mexicano debe asegurar que ninguna disposición procesal esté por encima de la dignidad humana.

Atentamente

Consejo Directivo Nacional

Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.

Jorge Iván Duarte Medina

Presidente