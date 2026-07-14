lunes, julio 13, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Manifiesta Foro Nacional de Periodistas posicionamiento en Defensa de la Libertad de Expresión y la Integridad del Gremio
PortadaTendencia

Manifiesta Foro Nacional de Periodistas posicionamiento en Defensa de la Libertad de Expresión y la Integridad del Gremio

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. expresa su profunda preocupación por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que negó el amparo a la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez por la presentación extemporánea, por un día, de la impugnación contra la reducción de sus medidas de protección.

Respetamos la autonomía judicial, pero consideramos preocupante que en casos donde están en riesgo la vida, la integridad y la libertad de expresión, un criterio procesal pueda imponerse sobre la protección efectiva de los derechos humanos. Ningún plazo administrativo debe impedir la defensa de una persona en situación de riesgo.

Hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover criterios que permitan aplicar el principio pro persona en casos de amenaza grave, desplazamiento forzado o riesgo extraordinario, conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección.

Asimismo, exhortamos al Congreso de la Unión a reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, incorporando excepciones que permitan flexibilizar plazos cuando existan circunstancias de fuerza mayor o peligro extremo.

banner

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. reafirma su compromiso con la libertad de expresión y con la defensa de quienes informan a la sociedad. La justicia debe proteger derechos y garantizar la vida, nunca convertirse en una barrera por exceso de formalismo. El Estado mexicano debe asegurar que ninguna disposición procesal esté por encima de la dignidad humana.

Atentamente

Consejo Directivo Nacional
Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.
Jorge Iván Duarte Medina
Presidente

You Might Also Like

You may also like

Dictan 80 años de cárcel a responsable de secuestro agravado

Invitan a disfrutar de las semifinales y la final de la Copa...

Pide EU cadena perpetua para El Mayo y lo acusa de corromper...

Notificó Trump formalmente la guerra de EU con Irán y ahora tendrá...

Es Jesús Salvador Carrillo Castillo nuevo secretario de Desarrollo Humano y Bien...

Llama alcalde a la JMAS a a garantizar el derecho humano al...