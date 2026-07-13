El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra del acusado Edwin Rodrigo M. C., por su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado.

En el juicio oral, esta representación social demostró la participación del acusado en el crimen cometido a Jesús del Refugio R. D., en hechos registrados el 23 de agosto del 2024, en el cruce de las calles Indio Gerónimo y Privada de Francisco Sandoval, de la colonia Granjas Unidas, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que discutieron por una motocicleta y el acusado golpeó a la víctima, causándole la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Hecho que generó un reporte al número de emergencia 911, mismo que fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que detuvieron en el término de la flagrancia a Edwin Rodrigo M. C.

El Tribunal de Enjuiciamiento valoró el caudal probatorio y emitió la resolución de culpabilidad en contra del acusado, quien el próximo jueves 16 de julio a las 12:00 horas, conocerá en la audiencia de individualización de sanciones, la pena privativa de la libertad que purgará en el Cereso número tres.