El Gobierno del Estado invita a la ciudadanía a asistir a las actividades de la Fiesta Mundialista 2026, que continuará con la transmisión de las semifinales y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las jornadas se llevarán a cabo el 14, 15 y 19 de julio en la Plaza del Ángel, donde se contará con un programa de actividades previo al inicio de los partidos.

Este martes las actividades inician a las 11:00 de la mañana con la apertura de accesos, música ambiental a cargo de un DJ y la participación de la artista Olga Aurora, quien tendrá una intervención de arte en vivo.

Las y los asistentes podrán disfrutar de los futbolitos de pie, de un circuito para futbolistas, tiro con arco, juegos digitales, una dinámica para obtener una estampa mundialista, un simulador de arquero, trivias, un medidor de potencia de disparo, una mini cancha inflable y una portería inflable, entre otras atracciones.

El primer partido de las semifinales entre las selecciones de Francia y España inicia a las 13:00 horas. Al finalizar el ambiente continuará con la presentación de una banda norteña.

Para brindar mayor seguridad a las y los asistentes, el evento contará con un módulo para niñas y niños extraviados operado por el DIF Municipal, además del apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Vial, ambulancias y personal paramédico.

A diferencia de las jornadas anteriores, no se instalarán sillas durante las semifinales. El mobiliario volverá a colocarse únicamente para la final, que está programada para el 19 de julio.

El Gobierno del Estado recuerda a las y a los chihuahuenses que el acceso a la Fiesta Mundialista es gratuito.