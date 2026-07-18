La Presidencia Municipal de Aquiles Serdán indicó que para estas vacaciones una alternativa para los paseantes son los recorridos que pueden efectuarse en Santa Eulalia y la Mina de Bustillos, los cuales tienen precios desde 30 pesos, a menos de 30 minutos del centro de la ciudad de Chihuahua.

Precisó que en uno de los recorridos más solicitados es el efectuado por la Mina Bustillos con costo de $50.00 por persona, el cual tiene como punto de salida del módulo de Santa Eulalia. La distancia hacia la mina toma entre 10 y 15 minutos recorrerla y el paseo dura un aproximado de 45 minutos.

También está el paseo por la Mina de los Murciélagos, el cual tiene un costo de $60 por persona y toma 15 minutos llegar al punto de observación de la salida de los murciélagos.

El recorrido cultural tiene un costo de $30 por persona y tiene como punto de salida la máquina qué se encuentra en el acceso a Santa Eulalia. Su recorrido es caminando mientras que es dada la información de las estructuras antiguas que se encuentran en los costados de la carretera.

Los visitantes llegan hasta la plaza y se les explica del salón Matilde González su antigüedad y de las placas qué se encuentran en el principal espacio público de la comunidad, además de los detalles de la iglesia para finalizar con la subida de 153 escalones de la iglesia de Santa Eulalia.

El horario de atención es de 9:00 am a 8:00 pm, todos los días de semana y los paseos con contratados en la oficina de Turismo, que está enfrente de la Presidencia Municipal.