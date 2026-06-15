La comparecencia del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, dejó más dudas que respuestas sobre las omisiones en el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR), señaló el diputado local y vocero del PAN Municipal, Jorge Soto.

El legislador afirmó que el presidente municipal intentó concentrar la responsabilidad en su antecesor, Armando Cabada, hoy diputado federal de Morena, pero evitó aclarar con precisión qué ocurrió durante los primeros meses de su propia administración.

“Cruz Pérez Cuéllar culpó a Cabada, pero no explicó su responsabilidad. Si él mismo reconoce que hubo un fraude a la ley en la administración anterior, entonces también tiene que explicar por qué el problema continuó al inicio de su gobierno y cuánto les costó eso a los juarenses”, señaló Soto.

De acuerdo con el diputado, entre octubre y diciembre de 2021 ya con Cruz Pérez Cuéllar en funciones se habrían generado afectaciones económicas por omisiones relacionadas con la retención y entero del ISR, por un monto estimado de 18 millones de pesos.

Soto advirtió que el alcalde no respondió de manera puntual si existen actualizaciones, recargos, multas o posibles créditos fiscales adicionales que puedan impactar las finanzas municipales.

“Lo más preocupante es que no hubo claridad sobre si Juárez enfrentará nuevos créditos fiscales. Si hay adeudos ante el SAT, los terminarán pagando los ciudadanos, no los funcionarios que tomaron las decisiones”, afirmó.

El legislador sostuvo que la comparecencia terminó convertida en un acto político, sin respuestas de fondo para los juarenses.

“Más que comparecencia, le organizaron un mitin. Hubo discursos, justificaciones y evasivas, pero no una explicación clara sobre el daño económico ni sobre las responsabilidades administrativas”, agregó.

Finalmente, Jorge Soto señaló que Morena debe dejar de encubrir sus propias omisiones y asumir responsabilidades frente a un tema que podría seguir afectando las arcas públicas de Ciudad Juárez.

“Los juarenses merecen saber la verdad: cuánto se debe, quién omitió cumplir y qué consecuencias tendrá para el municipio”, concluyó.