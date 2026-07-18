Como parte de la campaña “Se está acabando, ¿tú que haces para cuidarla?, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa que, la temporada de calor representa el periodo de mayor demanda en el consumo de agua potable, superando actualmente el 20 por ciento en comparación con los meses de invierno.

La ingeniera Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS, explicó que, esta tendencia se ha mantenido durante los últimos cuatro años y es relacionada directamente con el incremento en el uso de aires evaporativos y actividades recreativas propias de la temporada, donde se incluyen el llenado de albercas.

“Nosotros tenemos el registro de manera mensual, en un mes de verano complicado, como fue junio del año pasado, se extrajeron casi 14 millones de metros cúbicos de agua, mientras que, en invierno, en el mes más frio fueron alrededor de 11 millones. Estamos hablando de un incremento de casi 4 millones por la demanda que se presenta durante el verano”, señaló.

Detalló que, en promedio, la JMAS extrae entre 183 a 188 millones de metros cúbicos de agua al año para abastecer a la población, siendo junio el mes en el que se registra el mayor consumo.

Asimismo, indicó que, durante la temporada de verano, el principal factor del aumento en la demanda es el funcionamiento de los aires evaporativos, ya que estos equipos requieren de un suministro constante de agua para operar, además, se suma el uso de agua para fines recreativos.

“El incremento en la demanda durante el verano se refleja principalmente en dos factores, el uso de aires evaporativos y el tema recreativo con el llenado de albercas y actividades propias de la temporada”, añadió.

Ante el panorama, la JMAS exhorta a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua potable, revisando frecuentemente las instalaciones para detectar fugas, dando mantenimiento a los aires evaporativos para evitar desperdicios y evitar el uso innecesario del recurso, especialmente durante la temporada de mayor consumo.