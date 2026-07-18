La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, localizó sanos y salvos a integrantes de dos familias que fueron víctimas de secuestro virtual con fines de extorsión, al recibir llamadas telefónicas que los sacaron de su entorno familiar e incomunicaron.

En el primer caso, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron a Karen J. G., de 24 años de edad y su hijo de 3 años de edad, en el Polideportivo 1, del fraccionamiento San Antonio, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La mujer se escondió en el lugar tras recibir llamadas amenazantes en las que les exigían la cantidad de 50 mil pesos, al localizarla se logró evitar que se realizara algún depósito a los delincuentes.

En otra intervención efectuada ayer viernes por los agentes ministeriales, se localizó a cuatro miembros de una familia, una menor de 15 años, y tres menores, de tres y un años de edad, y tres meses de nacido.

Fueron localizados en las calles 6ta y Juárez de colonia Centro en el seccional de Álvaro Obregón (Rubio), municipio de Cuauhtémoc.

La menor de 15 años de edad, manifestó a los agentes investigadores que se escondieron en el lugar por que recibió llamadas telefónicas en las que exigían la cantidad de 30 mil pesos, logrando también evitar que se realizara el depósito.

En ambos casos, la intervención oportuna permitió la localización de los integrantes de las dos familias, quienes, luego de las entrevistas correspondientes fueron reintegrados a su entorno familiar.