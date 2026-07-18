La Dirección de Limpia llevó el programa Punto Limpio a tu Colonia al fraccionamiento Riberas del Bravo, donde se sumó a las labores que desde hace varios días se realizan en las nueve etapas del sector como parte de Juárez Amanece Limpio.

Los contenedores se ubican desde ayer en el parque de las calles Rivera del Peñal y del Cañón, de la etapa 3; así como en un terreno localizado en las calles Rivera Lerma y Rivera del Niágara, de la etapa 5.

También están en el parque de las calles Rivera del Cozumel y Siglo XXI, de la etapa 7, además del parque en las calles Rivera Olimpo y Rivera de la Cordillera, de la etapa 8.

Se invita a las familias del sector a aprovechar los contenedores para desechar tiliches, muebles, colchones, llantas de uso doméstico y otros residuos de gran tamaño, contribuyendo así a mantener limpias las calles y áreas comunes.