La Dirección Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General del Estado, brindó en tiempo real, los servicios automatizados de Justicia Digital, en beneficio de las y los habitantes de Muracharachi, municipio de Guachochi.

Al continuar la Feria de Servicios del Modelo Integral de Desarrollo Social (MIDAS), implementado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), en las comunidades de este municipio, la Fiscalía se hizo presente con la instalación de una antena Starlink, así como una impresora, para proporcionar los servicios automatizados que se ofrecen en línea.

Estos eventos tienen el propósito de acercar a la ciudadanía, a los diversos servicios en salud, educación y justicia.

La Dirección Innovación y Desarrollo Tecnológico de la FGE, participa con un módulo para la atención a denuncias y los otros servicios digitales y con la instalación de la antena, se logró la conexión a internet, con lo que las y los beneficiarios pudieron dar seguimiento a carpetas de investigación y obtener Constancias de Antecedentes Penales y hacer reportes de documentos extraviados, entre otros.

La Feria de Servicios continuará mañana martes en la comunidad de Norogachi, con lo que se busca, además, estrechar lazos con las y los habitantes de lugares apartados en la entidad.