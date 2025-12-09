La Fiscalía General de la República (FGR) con la autorización del gobierno de Guatemala, presentó ante un juez federal una nueva acusación en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos federales que estaban destinados para programas de salud durante su administración.

Se trata de la primera acusación que la FGR le imputa al ex mandatario priista por cargos de corrupción durante su gestión, y que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dejaron un millonario quebranto al erario que supera los 62 mil millones de pesos.

Autoridades de la FGR confirmaron a Milenio que el delito que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de FGR imputa a Javier Duarte es el de peculado, distinto a los cargos por los que fue extraditado en 2017 (lavado y delincuencia organizada), por lo que fue necesario obtener antes el permiso de Guatemala, país que extraditó al ex mandatario estatal.

El 27 de noviembre el juez de control del Reclusorio Norte programó una audiencia inicial para darle a conocer a Duarte la imputación, pero debido a un aparente padecimiento de salud que contrajo la sesión no se llevó a cabo en ese momento y está a la espera de reprogramarse en fecha próxima.

Se prevé que esta sea el primero de una serie de nuevos casos judicializados en contra del ex gobernador de Veracruz, pues de acuerdo con fuentes ministeriales existen cerca de cien carpetas de investigación abiertas en contra de la administración de Duarte por las denuncias de múltiples particulares y organismos oficiales, como la Auditoría Superior de la Federación, la antigua Secretaría de la Función Pública, y el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz, entre otros.

En caso de que el ex mandatario sea sujeto a un nuevo proceso, la FGR estaría en posición de solicitar como media cautelar al juez de control la prisión preventiva justificada. De concederse, esto podría frenar la liberación de Duarte programada para abril de 2026.

Cabe recordar que, actualmente, Duarte se encuentra por compurgar una sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, tras haberse declarado culpable de haberse coludido con prestanombres para adquirir propiedades con recursos de origen ilícito. El 21 de noviembre una jueza federal rechazó concederle el beneficio de la libertad anticipada por ese proceso.

Milenio publicó el10 de noviembre que de acuerdo con la ASF más de 62 mil millones de pesos de fondos federales destinados a acciones de salud, educación, seguridad, obras, asistencia social y desastres naturales, fueron malversados en el estado de Veracruz durante la gestión del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

De acuerdo con los registros de la ASF, no hay otra administración estatal o algún caso federal que acumule ese nivel de malos manejos observados. Incluso, las observaciones combinadas de los auditores en los casos Segalmex, Estafa Maestra, Odebrecht, Conade y Conacyt, suman entre 25 y 30 mil millones de pesos, que es la mitad de lo observado en la gestión de Duarte.

El ex tesorero del Estado, Tarek Abdalá Saad, confesó en diversas declaraciones rendidas ante la FGR dentro del marco de un criterio de oportunidad que el ex gobernador, presuntamente, aprovechó este esquema no solo para mover de forma irregular el recurso público y gastarlo en temas para el que no estaba etiquetado, sino además para usar el dinero en su propio beneficio.

