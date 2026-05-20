Como parte de las acciones para fortalecer la educación ambiental y el contacto de la niñez con la naturaleza, la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo una visita guiada para estudiantes de tercer grado de la Escuela Primaria Sierra Vista.

Las actividades se realizaron en el vivero de El Chamizal, donde los alumnos de los tres grupos aprendieron sobre composta, producción de plantas y cuidado del medio ambiente.

El coordinador de Cultura Sustentable de la dependencia, Víctor Manuel Herrera Correa, explicó que la visita se hizo de manera extraordinaria tras la solicitud de la directora de la institución educativa, ubicada en el suroriente de la ciudad.

Indicó que originalmente se planteó una jornada de trabajo voluntario; sin embargo, las labores de este tipo se reservan para personas adultas debido al esfuerzo físico y al manejo de herramientas y materiales especializados.

“Los niños que nos visitan tienen alrededor de 8 años, por ello diseñamos una actividad más dinámica y educativa para que pudieran conocer el vivero, el museo y las áreas infantiles de El Chamizal, sin exponerlos a trabajos pesados”, señaló.

Durante el recorrido, Herrera Correa explicó a los menores la importancia de la composta, el respeto hacia la fauna urbana y la relación con la naturaleza, además de mostrarles los procesos de producción de árboles y plantas.

Los estudiantes conocieron el área de invernaderos y semilleros, donde se producen distintas especies vegetales, así como el sistema de riego automático y el sombreadero, espacio donde permanecen los árboles que ya están listos para ser donados a escuelas y parques de la ciudad.

El coordinador de Cultura Sustentable destacó que el vivero es principalmente un espacio de trabajo destinado a la producción de plantas, por lo que las visitas escolares deben organizarse con cuidado para garantizar la seguridad de los menores y no interrumpir las labores del personal.

El funcionario reiteró que estas actividades buscan fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas y fomentar el respeto por los espacios naturales y la biodiversidad de la ciudad.

Por su parte, la docente Arely Morales, señaló que es importante que los niños conozcan el vivero y lo que se realiza en el espacio, ya que desde pequeños deben crear conciencia, especialmente porque en el suroriente de la ciudad hay poca vegetación.

Además, el grupo escolar trabaja con un proyecto sobre reforestación, de tal modo que los niños han conocido sobre los tipos de plantas que existen en Juárez, mientras que la visita al vivero, refuerza la enseñanza teórica.

La estudiante María Fernanda, de nueve años, expresó emoción de haber conocido el vivero municipal, ya que ahí aprendió sobre los árboles, las plantas y cómo debe cuidarlos.