La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realizó trabajos de mantenimiento preventivo en el pozo 244, ubicado dentro del fraccionamiento Portal del Roble, como parte de las acciones implementadas ante la temporada de calor, periodo donde se registra mayor demanda del servicio de agua potable.

El Ingeniero Fernando Romero, coordinador del Departamento de Extracción y Distribución, explicó que, las labores se llevaron a cabo tras detectar una baja eficiencia en el equipo de bombeo en el pozo.

Ante esta situación, el personal realizó trabajos de mantenimiento para reemplazar el equipo y garantizar su óptimo funcionamiento durante los próximos meses.

“Este pozo alimenta al tanque Portal del Roble con una capacidad de 3 mil metros cúbicos y suministra a las colonias Carlos Chavira y Portal del Roble etapa I y II. Además, el tanque suministra dos rebombeos, el número 61 y 61-A” detalló.

Asimismo, señaló que, este tipo de acciones permiten evitar afectaciones al servicio durante los meses de mayor consumo, como junio, julio y agosto, cuando las altas temperaturas incrementan la demanda de agua en distintos sectores de la ciudad.

Con estas acciones, la JMAS continúa fortaleciendo la infraestructura hidráulica, a fin de garantizar un correcto funcionamiento del equipo y brindar un servicio eficiente para las familias juarenses.