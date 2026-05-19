La Fiscalía de Distrito Zona Sur, inició los trabajos de investigación para esclarecer el homicidio de dos personas, ocurrido la mañana de este martes 19 de mayo en la aeropista “El Frisco”, ubicada a un costado de la carretera Parral- Puerto Justo, a la altura del municipio de San Francisco del Oro.

Se trata de dos masculinos de nombres Fidel Jovany L.O. y Jorge Armando L.R., originarios de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con las primeras indagatorias, dichas personas arribaron a la referida aeropista a bordo de dos aeronaves tipo Cessna 206; una de color blanco con gris, y otra de color blanco con negro, y, tras aterrizar, al lugar arribaron sujetos desconocidos, quienes dispararon en contra de las víctimas y las privaron de la vida, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación, Servicios Periciales y del Ministerio Público acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena, en donde se aseguraron diversos casquillos calibre 7.62×39.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la necrocirugía correspondiente.