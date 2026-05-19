Del 11 de junio al 19 de julio, la Plaza de la Mexicanidad y el Estadio 8 de Diciembre fungirán como sedes del “Distrito futbolero”, se anunció este día.

“Durante 5 semanas se transmitirán los juegos del mundial para que todas y todos los juarenses asistan de manera gratuita a cualquiera de los dos espacios; además, se contará con actividades como carreras, lucha libre, peleas de box y ciclismo entre otros, señaló Jesús Zapata, organizador del evento.

Ibeth Mancinas, del área de comunicación de FC Juárez, dijo que es importante y bonito pensar qué más se puede hacer en torno a la fiesta del futbol, pues no únicamente se trata de disfrutar los 90 minutos de partido, sino darle relevancia al goce de la reunión familiar y los amigos.

“Distrito Futbolero tiene el apoyo por el alcalde, por lo que buscamos que sea mucha la presencia. Nuestras jugadoras y jugadores de FC Bravos van a estar para esas fechas aquí en la ciudad, y el propósito es llevarlos a estos partidos en ambas sedes para que convivan con la afición”, destacó.

Asimismo, mencionó que Denzell García, jugador del club, aún está concentrado debido a que está convocado en la pre lista de la selección mexicana, por lo que aún existe la posibilidad de que juegue en los partidos del mundial.

Por su parte, el también organizador Arturo Velarde, indicó que la intención del evento es reunir a la comunidad para que disfrute de 50 juegos confirmados, incluyendo los de México, las eliminatorias, al igual que la final del evento deportivo.

Dijo que los partidos se proyectarán en una mega pantalla de más de 40 metros cuadrados y estará de forma permanente las 5 semanas. Asimismo, comentó que habrá área de alimentos, juegos infantiles, música en vivo y espacios de aprovechamiento en ambas sedes.

El regidor Alejandro Acosta Aviña, puntualizó que día a día la administración que encabeza el Presidente Pérez Cuéllar, siempre está viendo como colaborar para acercar buenas experiencias a las familias juarenses.

“Este evento refleja lo que en colaboración se puede hacer, por eso les extiendo la invitación también a las y los residentes de El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México para que se sientan con la confianza de asistir y vivir una gran fiesta”, manifestó.