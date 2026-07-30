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Buscan prevenir la violencia digital entre estudiantes de Secundaria

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La Secretaría de Educación y Deporte, a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), visitó planteles educativos con el fin de fortalecer la prevención de la violencia digital en estudiantes de secundarias, durante el segundo periodo del ciclo escolar 2025-2026.

Mediante distintas vinculaciones con dependencias como el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia, entre otras, se impartieron pláticas, conferencias y talleres relacionados con la prevención de violencia digital, dirigidos a adolescentes.

La titular de la Unidad de Género de SEECH, María de la Luz Padilla Muñoz, explicó que la atención brindada a las instituciones educativas se lleva a cabo por medio de una coordinación con la Dirección de Educación Secundaria y Superior, encargada de canalizar las solicitudes para su debida atención.

Agregó que dentro de las temáticas abordadas destacan Derechos Humanos, Trato Digno, la Ley General de Responsabilidades y de Actuación ante Adolescencias en Conflicto con la Ley, Ley Olimpia y de Responsabilidades, además de Sanción para Menores en Conflicto con la Ley.

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“Es importante que se fortalezca la empatía, siempre les digo al estudiantado: lo que quieras para ti, promuévelo en los demás”, comentó Padilla Muñoz.

A través de estos esfuerzos, se fomentan espacios seguros donde se promueven buenas prácticas de convivencia, respeto y sensibilización, en la formación de alumnas y alumnos.

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