Con un llamado a asumir el posgrado como una oportunidad para crecer académica y profesionalmente, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dio la bienvenida a los estudiantes que este semestre —agosto-diciembre de 2026— iniciarán alguno de los programas de especialidad, maestría o doctorado que ofrece el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).

Entre los nuevos estudiantes se encuentra Haydée Lira Casas, quien iniciará el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada, convirtiéndose en un ejemplo del impacto que puede tener la formación continua.

Haydée es egresada de Ingeniería Biomédica por la UACJ y recientemente concluyó la Maestría en Ingeniería Eléctrica. Ahora decidió dar un paso más en su preparación con el propósito de dedicarse a la docencia y a la investigación científica.

“Quiero enfocarme en la docencia y la investigación. Estudiar el doctorado abre más puertas para seguir haciendo estudios, publicar artículos e incluso dar clases”, comentó.

Para emprender este nuevo reto tomó una decisión importante: dejar temporalmente el mundo laboral, ya que hasta hace poco se desempeñaba como docente en el Tecnológico de Ciudad Juárez.

Entre sus metas se encuentra fortalecer los proyectos de investigación que inició durante la maestría y realizar una estancia académica que le permita ampliar sus conocimientos y establecer vínculos con otras instituciones.

Al dirigirse a quienes aún dudan si continuar con un posgrado, considera que la decisión depende de las metas profesionales de cada persona, aunque reconoce que, para quienes buscan desarrollarse en la investigación y la docencia, representa una oportunidad invaluable de crecimiento.

La ceremonia se llevó a cabo en el Edificio E del campus y reunió a estudiantes de nuevo ingreso, coordinadores de posgrado, jefes de departamento y autoridades universitarias, quienes compartieron las herramientas, apoyos y lineamientos que acompañarán a los alumnos en esta nueva etapa de formación.

El Dr. Abraham Leonel López León, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, explicó que esta bienvenida tiene como propósito sensibilizar a los estudiantes sobre el compromiso que implica cursar un posgrado y el alcance que pueden tener sus investigaciones.

“Queremos que conozcan los retos que enfrentarán, los productos de investigación, sus tesis y prototipos y que todo ello tenga un fin común: resolver problemas de la sociedad a nivel local, nacional e internacional”, señaló.

Durante la sesión también se presentó información sobre los requisitos de permanencia, el promedio mínimo que deberán conservar, las oportunidades de movilidad académica e intercambio estudiantil, así como el acceso a laboratorios e infraestructura especializada para el desarrollo de sus investigaciones.

Por su parte, el Dr. Servando Pineda Jaimes, director general de Investigación y Transferencia Tecnológica, destacó la calidad académica de la Universidad y exhortó a los estudiantes a aprovechar al máximo esta experiencia.

“Llegan a una de las mejores universidades del norte del país, donde la excelencia académica es una forma de conducta dentro de nuestra institución”, expresó.

Asimismo, invitó a los alumnos a mantener una comunicación cercana con coordinadores y jefes de departamento para recibir orientación durante su trayectoria académica.

“Disfruten esta aventura de hacer un posgrado en nuestra institución. Siéntanse orgullosos de pertenecer a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y sepan que están en las mejores manos, con una de las mejores plantas académicas del país”.

Actualmente, el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ ofrece 15 programas de posgrado, orientados a formar especialistas, investigadores y profesionistas capaces de generar conocimiento y desarrollar soluciones para los desafíos de la sociedad.