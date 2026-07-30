-Conductor solo presentó golpes leves que no requirieron atención médica.

Una camioneta Chevrolet Silverado de color azul terminó al interior de un canal luego de que su conductor perdiera el control del volante y se impactara contra la banqueta en el cruce de las calles 30 de Abril y Silvestre Terrazas, en la colonia Martín López.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el choque contra la guarnición, la unidad salió proyectada y cayó al canal. Al lugar acudieron paramédicos de URGE, quienes brindaron atención al conductor y determinaron que únicamente presentaba contusiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Posteriormente, una grúa realizó las maniobras para retirar la camioneta del canal y liberar la zona, mientras las autoridades llevaron a cabo las acciones correspondientes para restablecer la circulación.