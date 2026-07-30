Un apoyo humanitario para cinco personas en situación de movilidad, fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Ciudad Juárez.

Las acciones se llevaron a cabo en la colonia Franja del Rio, cuando los agentes avistaron al grupo de personas que hacían señales, al notar la presencia policial. Posteriormente, al acercarse, le informaron a los elementos sobre su situación de vulnerabilidad.

El grupo conformado por 4 hombres y una mujer, tres connacionales y dos más ciudadanos de Guatemala, fueron trasladados de inmediato por los Policías Estatales a la Comandancia Norte de la SSPE, donde se les brindó alimento e hidratación para, posteriormente ser trasladados a instalaciones médicas, donde llevaron a cabo su evaluación de salud.

Finalmente, las personas extranjeras fueron resguardadas por el Instituto Nacional de Migración, para revisar su situación migratoria.

Cabe señalar que en lo que va de la administración, la Policía del Estado ha puesto bajo resguardo de albergues a 633 migrantes, quienes fueron localizados a través de diversos despliegues tales como el operativo Espejo o los recorridos de seguridad y vigilancia reforzados con la Plataforma Centinela.